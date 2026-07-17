Kleine stookinstallatie gemeld bij Markermeer in Oss

In Oss is een melding gedaan voor een stookinstallatie op Markermeer 1. Het gaat om een kleine tot middelgrote installatie voor standaard brandstoffen.

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Burgemeester en wethouders van Oss hebben een melding ontvangen voor een stookinstallatie op Markermeer 1. Het betreft een installatie voor standaard brandstoffen met een vermogen van minder dan vijftig megawatt.

De melding is op 5 juni 2026 geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026060500086 en zaaknummer Z/507077. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.