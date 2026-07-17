Kromstraat Oss krijgt 30 km-zone en nieuwe fietsstroken

De Kromstraat in Oss wordt aangepast: de maximumsnelheid gaat naar 30 km/uur en er komen fietsstroken. Deze maatregelen gelden voor het stuk tussen de Hertogin Johannasingel en de Kortfoortstraat.

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Het besluit is genomen door de gemeente Oss om de verkeersveiligheid te verbeteren en het gebied geschikt te maken als hoofdfietsroute. Volgens de gemeente rijden voertuigen in dit deel van de Kromstraat nu al aanzienlijk langzamer dan de huidige maximumsnelheid van 50 km/uur.

De nieuwe fietsstroken worden gemarkeerd met een witte onderbroken lijn en fietssymbolen. Het verkeersbesluit treedt in werking de dag na de officiële bekendmaking. De gemeente benadrukt dat deze veranderingen weinig invloed hebben op de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in Oss.