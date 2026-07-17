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Procedure verlengd voor dakkapel in Geertruidenberg
Vandaag om 10:06
De gemeente Geertruidenberg heeft de procedure voor een dakkapel op Sint Agnesstraat verlengd met zes weken.
Het gaat om een aanvraag met zaaknummer Z2026-00000495 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Sint Agnesstraat 16 in Geertruidenberg. De gemeente heeft op 15 juli 2026 besloten de procedure te verlengen.
De verlenging is ingesteld om de aanvraag verder te behandelen. De nieuwe termijn bedraagt zes weken.
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