Procedure verlengd voor dakkapel in Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft de procedure voor een dakkapel op Sint Agnesstraat verlengd met zes weken.

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Het gaat om een aanvraag met zaaknummer Z2026-00000495 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Sint Agnesstraat 16 in Geertruidenberg. De gemeente heeft op 15 juli 2026 besloten de procedure te verlengen.