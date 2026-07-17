Navigatie overslaan
Ontdek

Procedure verlengd voor dakkapel in Geertruidenberg

Vandaag om 10:06

De gemeente Geertruidenberg heeft de procedure voor een dakkapel op Sint Agnesstraat verlengd met zes weken.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag met zaaknummer Z2026-00000495 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Sint Agnesstraat 16 in Geertruidenberg. De gemeente heeft op 15 juli 2026 besloten de procedure te verlengen.

De verlenging is ingesteld om de aanvraag verder te behandelen. De nieuwe termijn bedraagt zes weken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geertruidenberg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.