Geertruidenberg past regels aan voor Nieuwenhuijsen B.V.

De gemeente Geertruidenberg heeft een maatwerkvoorschrift vastgesteld voor Nieuwenhuijsen Geertruidenberg B.V. Het bedrijf mag afwijken van bepaalde regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het besluit is op 15 juli 2026 verzonden.

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Het maatwerkvoorschrift geldt voor Nieuwenhuijsen Geertruidenberg B.V., gevestigd aan de Rivierkade 1 in Geertruidenberg. Het bedrijf heeft op 11 november 2025 een verzoek ingediend om af te wijken van de artikelen 4.265 en 4.347 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Dit besluit maakt het mogelijk dat Nieuwenhuijsen Geertruidenberg B.V. onder aangepaste voorwaarden kan werken die beter aansluiten bij de specifieke situatie van het bedrijf. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2025-00026518.

Belangstellenden kunnen de documenten die bij het besluit horen digitaal bekijken via het officiële publicatieblad.