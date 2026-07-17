Termijn verlengd voor erfafscheiding en inrit in Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft besloten de procedure voor een erfafscheiding en inrit bij Markt 11 en 13 met zes weken te verlengen.

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Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg een besluit genomen om de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000473 te verlengen. Het gaat om plannen voor het plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen van een inrit op locatie Markt 11 en 13.

De verlenging betekent dat de procedure nu zes weken langer duurt. Dit geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag te beoordelen. Markt 11 en 13 liggen in het centrum van Geertruidenberg.