Vergunning voor recreatiewoning in Wintelre ingetrokken

De gemeente Eersel heeft de vergunning voor het bouwen van een recreatiewoning aan de Oirschotsedijk in Wintelre ingetrokken. Het besluit is op 15 juli 2026 genomen.

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De intrekking betreft een eerder verleende toestemming voor een recreatiewoning aan Oirschotsedijk 9076 in Wintelre. Het kenmerk van de zaak is 07705385. Volgens de gemeente is het besluit op deze datum officieel bekendgemaakt.

Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente Eersel. De stukken kunnen alleen op afspraak worden ingezien. De gemeente benadrukt dat minimaal twee werkdagen van tevoren een afspraak nodig is, zodat de documenten beschikbaar worden gesteld.