Nieuwe woonwijk met 110 woningen in Knegsel mogelijk

De gemeenteraad van Eersel heeft op 7 juli 2026 een wijziging van het omgevingsplan vastgesteld. Het plan maakt een nieuwe woonwijk met maximaal 110 woningen aan de Zandoerleseweg en Nardushoek in Knegsel mogelijk.

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De wijziging van het omgevingsplan ligt van 20 juli tot en met 31 augustus 2026 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen inwoners de plannen digitaal bekijken op de website van de overheid. Voor wie liever schriftelijk inzage wil, is het mogelijk om contact op te nemen met de gemeente Eersel.

Het omgevingsplan maakt ruimte voor een woonwijk met maximaal 110 woningen. De nieuwe huizen komen te liggen aan de Zandoerleseweg en Nardushoek in Knegsel. Belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijziging, kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Dit kan schriftelijk of digitaal via het loket van de Raad van State, mits men beschikt over DigiD.