Avondvierdaagse Achtmaal: vergunningsvrije organisatie goedgekeurd

De avondvierdaagse in Achtmaal gaat door van 3 tot en met 7 augustus 2026. Het evenement is vergunningsvrij en goedgekeurd door de gemeente Zundert.

Gevonden voor jou

De gemeente Zundert heeft op 22 juni 2026 een melding ontvangen voor het organiseren van de avondvierdaagse in Achtmaal. Het evenement vindt plaats op verschillende locaties in het dorp en is vergunningsvrij verklaard.

Het evenement staat gepland van maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus 2026. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600780. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.