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Harmonie zomerconcert Wernhout vooruit op 18 juli
Vandaag om 10:07
Op dinsdag 18 juli organiseert Harmonie Wernhout vooruit een zomerconcert aan de Diepstraat in Wernhout.
De burgemeester van Zundert heeft toestemming gegeven voor het zomerconcert, dat plaatsvindt bij Diepstraat 12. De aanvraag voor dit vergunningsvrije evenement is op 29 juni ontvangen en goedgekeurd.
Het concert biedt inwoners van Wernhout een muzikale avond in de open lucht. Omdat het evenement vergunningsvrij is, zijn er geen mogelijkheden voor bezwaar of beroep.
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