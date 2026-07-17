Visweek in Wernhout krijgt vergunning voor drie jaar

De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor het organiseren van de visweek in 2026, 2027 en 2028. Het evenement vindt plaats op Kleine Heistraat 9a in Wernhout.

Gevonden voor jou

Op 13 juli 2026 heeft de burgemeester van Zundert een vergunning verleend voor de visweek op de locatie Kleine Heistraat 9a, 4884 ME Wernhout. Hiermee is het evenement voor drie opeenvolgende jaren officieel goedgekeurd.

De visweek is een jaarlijks terugkerend evenement dat meerdere dagen kan beslaan. De vergunning is onderdeel van een procedure waarin de gemeente beoordeelt of het evenement voldoet aan alle regels en eisen, zoals voor veiligheid en het gebruik van de locatie.