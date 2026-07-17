36 nieuwbouwwoningen gepland in De Tuinderij fase 6, Zundert

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van 36 nieuwbouwwoningen in De Tuinderij fase 6. Het gaat om een locatie in Zundert, geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600854.

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Op 15 juli 2026 is bij de gemeente Zundert een aanvraag ingediend voor het bouwen van 36 woningen in De Tuinderij fase 6. Deze aanvraag valt onder de categorie bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

De gemeente publiceert deze aanvraag om inwoners te informeren over veranderingen in hun omgeving. Belangstellenden kunnen de aanvraag inzien door een afspraak te maken met het team vergunningen van de gemeente Zundert. Bezwaar maken is nog niet mogelijk; dat kan pas zodra er een besluit is genomen over de vergunning.