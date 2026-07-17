Herdenking oorlogsslachtoffers op Sintelweg in Rijsbergen

Op 4 oktober 2026 vindt een herdenking van oorlogsslachtoffers plaats op de Sintelweg in Rijsbergen. Dit evenement is vergunningsvrij en de melding hiervoor is door de gemeente Zundert goedgekeurd.

Gevonden voor jou

De herdenking wordt georganiseerd naar aanleiding van een melding die op 11 juni 2026 is ontvangen door de burgemeester van Zundert. Het evenement is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600731.

Omdat het om een vergunningsvrij evenement gaat, is het niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen. Wel biedt de gemeente Zundert de mogelijkheid om de melding in te zien. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de gemeente.