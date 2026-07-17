Twee nieuwe woningen toegestaan aan Sint Bavostraat in Rijsbergen

Het college van Zundert heeft toestemming gegeven voor twee woningen aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen. De vergunning is op 14 juli 2026 verleend.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning met afwijking van het omgevingsplan. Deze vergunning maakt het mogelijk om twee woningen te bouwen op het adres Sint Bavostraat 45, 4891 CG Rijsbergen.

Naast het afwijken van de regels in het omgevingsplan, betreft het ook een vergunning voor een bouwactiviteit. Het besluit is op 14 juli verzonden en de bouw kan beginnen zodra aan alle voorwaarden is voldaan.