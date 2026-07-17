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Vergunning voor jubileumfeest Tien jaar Gewoon Doen in Lage Mierde
Vandaag om 10:08
De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming verleend voor het jubileumfeest Tien jaar Gewoon Doen op 30 augustus 2026. Het evenement vindt plaats aan de Speelweide in Lage Mierde.
De vergunning is op 15 juli 2026 afgegeven door de gemeente Reusel-De Mierden. Het feest wordt gehouden aan de Speelweide, ter hoogte van Zandhorst/Ronkert in Lage Mierde. Het evenement markeert het tienjarig jubileum van Gewoon Doen.
Het kenmerk van deze vergunning is 16676445. Het besluit ligt zes weken ter inzage, vanaf de dag dat het bekend is gemaakt aan de aanvrager.
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