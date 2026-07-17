Vernieuwd informatiepunt Visit Eersel feestelijk geopend

Het vernieuwde informatiepunt van Visit Eersel is dinsdag feestelijk geopend. Met een frisse uitstraling en nieuwe huisstijl sluit het punt aan bij Visit de Kempen. Vrijwilligers en lokale ondernemers hielpen bij de vernieuwing. Het informatiepunt biedt inspiratie over Eersel en de regio.

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Het informatiepunt van Visit Eersel heeft een nieuwe uitstraling gekregen en werd dinsdag feestelijk geopend. Wethouder Ivonne Cune-Noten en Ingrid van den Broek, manager van Visit Eersel, benadrukten het belang van gastvrijheid, samenwerking in de regio en een herkenbare presentatie.

Met de nieuwe huisstijl sluit Visit Eersel aan bij Visit de Kempen, net als eerder al Visit Bladel, Visit Reusel-De Mierden en Visit Bergeijk. De kleuren geel, groen, paars en blauw staan symbool voor het zand, de natuur, de heide en het water in de regio. Tegelijkertijd blijft het unieke karakter van Eersel zichtbaar.

Vernieuwde plek voor bezoekers

Tijdens de opening werd aandacht besteed aan de inzet van vrijwilligers, partners en lokale ondernemers. Dankzij hun bijdrage is er een eigentijdse plek ontstaan waar inwoners en bezoekers terechtkunnen. Het informatiepunt biedt routes, activiteiten, streekproducten, evenementen en meer inspiratie over Eersel en de Kempen.

De komende tijd wordt het informatiepunt verder uitgebreid met een touchscreen en een verwijzing naar de lokale legende van De Gloeiige. Het vernieuwde informatiepunt is te vinden aan de Markt 30a in Eersel. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.