Oud-clubarts FC Eindhoven Ruud Coumans overleden

Oud-clubarts Ruud Coumans van FC Eindhoven is op 15 juli overleden. Hij was 77 jaar en jarenlang verbonden aan de club.

Gevonden voor jou

FC Eindhoven heeft het overlijden van Ruud Coumans met verdriet bekendgemaakt. Coumans was van het seizoen 1996/1997 tot en met 2006/2007 als clubarts betrokken bij de club. Hij zette zich met grote toewijding in voor spelers en staf.

Op 11 maart 2007 werd Ruud Coumans benoemd tot Erelid in Goud. Dit was een erkenning voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij FC Eindhoven. Zijn deskundigheid en warme persoonlijkheid maakten hem een gewaardeerd lid van de club.

Dankbare herinnering

FC Eindhoven spreekt zijn dankbaarheid uit voor alles wat Ruud Coumans heeft betekend. De club zal hem blijvend met respect herinneren. Hij laat een blijvende indruk achter op de mensen die met hem hebben samengewerkt.

Ruud Coumans overleed op 15 juli op 77-jarige leeftijd. FC Eindhoven wenst zijn familie, vrienden en andere nabestaanden veel sterkte bij dit verlies.