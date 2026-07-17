Vergunning verleend voor verbouwing bijgebouw in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een bijgebouw aan de Nieuwe Slender 3 in Schijndel. Het besluit is op 15 juli 2026 verzonden.

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Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een omgevingsvergunning verleend voor het adres Nieuwe Slender 3, 5482ZE in Schijndel. De vergunning betreft het verbouwen en uitbreiden van een bestaand bijgebouw.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-1662. Eventuele vragen kunnen worden gesteld via het e-mailadres [email protected], waarbij het zaaknummer vermeld moet worden. De gemeente vraagt daarbij ook contactgegevens toe te voegen voor een snelle afhandeling.