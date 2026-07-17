Tilburg wijzigt omgevingsplan voor truckbedrijf aan IJpelareweg

De gemeenteraad van Tilburg heeft op 2 juli het omgevingsplan voor de IJpelareweg 44-46 aangepast. Het plan maakt ruimte voor een bedrijf dat trucks en bedrijfswagens verkoopt en repareert.

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Het plangebied ligt tussen de IJpelareweg, Midden-Brabantweg en Grootvenstraat/Kraaivenstraat. Hier komen twee gebouwen met de voorkant richting de Midden-Brabantweg. Daarnaast wordt er een parkeerplaats aangelegd en wordt de omgeving landschappelijk ingepast.

Bij de vaststelling van het plan zijn enkele regels aangepast. Zo is de financiële compensatie nu een verplichte voorwaarde en zijn details in de landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering gewijzigd.

Het gewijzigde omgevingsplan ligt van 20 juli tot en met 30 augustus 2026 ter inzage. Vanaf 17 augustus treedt het plan in werking.