Vergunning verleend voor rooien lindeboom in Geldrop

In Geldrop is een vergunning verleend voor het rooien van een lindeboom bij de Hofmeierstraat. Het besluit is op 15 juli verzonden door de gemeente Geldrop-Mierlo.

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De vergunning betreft het verwijderen van één lindeboom nabij Hofmeierstraat 2. Dit is vastgelegd onder zaaknummer 17713777053. Volgens de gemeente zijn alle benodigde stappen genomen om het besluit te bekrachtigen.

Het besluit is onderdeel van de procedures die de gemeente volgt bij dergelijke aanvragen. De boomkap zal waarschijnlijk bijdragen aan een verandering in de directe omgeving van de Hofmeierstraat.