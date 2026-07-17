Melding grondwerkzaamheden Waterjuffer in Mierlo

In Mierlo heeft Loonbedrijf Peerlings Someren B.V. een melding gedaan voor grondwerkzaamheden bij de Waterjuffer. Het gaat om het toepassen van grond voor een nieuwbouwwoning.

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Loonbedrijf Peerlings Someren B.V. heeft op 13 juli 2026 een melding gedaan bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Het bedrijf wil grond gebruiken voor werkzaamheden aan een nieuwbouwwoning op de locatie Waterjuffer, een adres zonder huisnummer in Mierlo.

De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat het gaat om een kennisgeving en dat er geen bezwaar tegen gemaakt kan worden. Bij deze procedure hoort het zaaknummer Z-2026-011879.