Advertentie
Bomen langs Heer Dickbierweg in Mierlo mogen worden gerooid
Vandaag om 10:14
Langs de Heer Dickbierweg in Mierlo is toestemming gegeven om twee bomen te rooien.
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 15 juli 2026 een vergunning verleend voor het verwijderen van twee gleditsia-bomen. Dit betreft de locatie ter hoogte van de Heer Dickbierweg 41 en 49 in Mierlo.
Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 17713788176. De vergunning is onderdeel van een officieel proces waarbij gekeken is naar de impact op de omgeving.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie