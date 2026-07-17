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Scouting Vlooienmarkt in Valkenswaard krijgt groen licht

Vandaag om 10:14

De gemeente Valkenswaard heeft een melding ontvangen voor activiteiten onder een meerjarenvergunning. Het gaat om de Scouting Vlooienmarkt op 3 oktober.

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Op 18 mei heeft de gemeente Valkenswaard een melding geregistreerd voor activiteiten die vallen onder een bestaande meerjarenvergunning. De melding betreft de locatie Markt 5554CA en is gekoppeld aan het zaaknummer 0000484951.

De vergunning heeft betrekking op de Scouting Vlooienmarkt, die gepland staat voor 3 oktober 2026. Omdat de activiteiten al binnen de meerjarenvergunning vallen, is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen.

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