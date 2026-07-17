Speeltuin bij kinderdagverblijf in Valkenswaard krijgt groen licht

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het gebruik van een achtertuin als speeltuin bij een kinderdagverblijf aan de Leenderweg.

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Op 15 juli heeft de gemeente Valkenswaard besloten de aanvraag voor een omgevingsvergunning goed te keuren. Het gaat om een plan waarbij de achtertuin van een woning aan de Leenderweg 84 wordt omgevormd tot speeltuin voor het naastgelegen kinderdagverblijf. De vergunning is verleend als buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Met deze vergunning krijgt het kinderdagverblijf meer ruimte om kinderen te laten spelen. De locatie ligt aan de Leenderweg, een straat in Valkenswaard. Het besluit is onderdeel van een procedure die invloed heeft op de bestemming van de grond.