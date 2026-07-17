Bouwplannen voor twee-onder-een-kap woning in Valkenswaard

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een twee-onder-een-kap woning op een kavel aan de Meerstraat in Valkenswaard. De gemeente heeft de aanvraag op 15 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een kavel tussen Meerstraat 1 en Meerstraat 17 in Valkenswaard. De aanvraag betreft het bouwen van een twee-onder-een-kap woning en is geregistreerd onder zaaknummer 504785.

De gemeente heeft alleen de ontvangst van de aanvraag bevestigd. De plannen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk om hierop formeel te reageren.