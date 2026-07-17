Sportkantine Valkenswaard tijdelijk huisvesting jongerenwerk

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor tijdelijke huisvesting van jongerenwerk in een leegstaande sportkantine aan de Past. Heerkensdreef.

Gevonden voor jou

Op 15 juli heeft de gemeente Valkenswaard besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van een sportkantine aan de Past. Heerkensdreef 16 als tijdelijke huisvesting voor jongerenwerk. Het gaat om een buitenplanse omgevingsactiviteit, waarbij een leegstaande ruimte een nieuwe bestemming krijgt.

De sportkantine, gelegen in Valkenswaard, wordt hiermee aangepast om te voorzien in een tijdelijke oplossing voor het jongerenwerk. Dit biedt mogelijkheden om activiteiten en ondersteuning voor jongeren op een centrale locatie voort te zetten. Het besluit is genomen onder zaaknummer 482420.