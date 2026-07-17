Vergunning voor fietsenstalling in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een aluminium fietsenstalling aan de Lentenier 4.

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Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een aluminium fietsenstalling voor twee fietsen. De locatie betreft de Lentenier 4 in Valkenswaard. Het besluit valt onder de categorie bouwen.

Belangrijke stukken rondom het besluit liggen ter inzage op het gemeentehuis vanaf 16 juli 2026. De termijn om bezwaar te maken tegen het besluit is zes weken.