Omgevingsvergunning voor acht woningen in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een ontwerpbesluit genomen voor de bouw van acht woningen en de aanleg van twee inritten aan de Kardinaal de Jongstraat.

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Op 15 juli heeft de gemeente Valkenswaard een ontwerpbesluit genomen over een vergunningsaanvraag voor de locatie Kardinaal de Jongstraat 6. Het gaat om de bouw van acht woningen en het aanleggen van twee inritten. Deze aanvraag valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en een uitweg.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten zijn vanaf vandaag, 17 juli, zes weken lang in te zien op het gemeentehuis. Inzage is mogelijk op afspraak via het omgevingsloket.