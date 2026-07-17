Beslistermijn verlengd voor dakkapel in Zevenbergen

De beslistermijn voor een aanvraag om een dakkapel te plaatsen aan de achterzijde van een woning aan de Langenoordstraat in Zevenbergen is verlengd met maximaal zes weken.

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Het gaat om een aanvraag die op 20 mei 2026 is ingediend bij de gemeente. Het project betreft het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van de woning op Langenoordstraat 76.

Burgemeester en wethouders hebben op basis van de Omgevingswet besloten de termijn te verlengen. Tegen deze verlenging kunnen geen bezwaren worden ingediend.