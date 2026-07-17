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Prefab betonliggers voor brug Roode Vaart in Zevenbergen
Vandaag om 10:15
De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van prefab betonliggers op de brug over de Roode Vaart bij de N285 in Zevenbergen.
De aanvraag is op 14 juli 2026 ingediend en betreft de brug over de Roode Vaart, aangeduid als KW1. Het gaat om het plaatsen van prefab betonliggers, een type betonnen balken die vooraf in een fabriek worden gemaakt en op locatie worden aangebracht.
Het project is onderdeel van een omgevingsvergunning waarvoor de gemeente Moerdijk de reguliere voorbereidingsprocedure volgt. De aanvraag kan door geïnteresseerden worden ingezien op afspraak met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente.
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