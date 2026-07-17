Ventilatieroosters en dakisolatie gepland in Heijningen

Op Helsedijk 65 in Heijningen is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning. Het gaat om ventilatieroosters, voorzetramen en dakisolatie.

Gevonden voor jou

De gemeente Moerdijk heeft op 13 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een bouwproject aan Helsedijk 65 in Heijningen. De plannen omvatten het plaatsen van ventilatieroosters en voorzetramen, het vervangen van twee ramen en het isoleren van het dak.

Het project valt onder de standaard voorbereidingsprocedure. De aanvraag is momenteel informatief en er kan geen bezwaar worden gemaakt totdat de gemeente een besluit heeft genomen. Voor inzage in de stukken moet een afspraak worden gemaakt met het betreffende team van de gemeente Moerdijk.