Overkapping toegestaan op Fluwijnberg in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft toestemming gegeven voor de bouw van een overkapping op Fluwijnberg 26. Het besluit is op 13 juli verzonden.

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Op het adres Fluwijnberg 26 in Roosendaal mag een overkapping worden gebouwd. De benodigde vergunning is verleend en het besluit is op 13 juli 2026 naar betrokken partijen verstuurd.

Met de vergunning kunnen de plannen voor de overkapping nu uitgevoerd worden. Het registratienummer van deze aanvraag is 2025OPA045288. Het gaat om een omgevingsvergunning, die door de gemeente Roosendaal officieel is goedgekeurd.