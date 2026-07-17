Vergunning verleend voor constructieve voorziening in Roosendaal

In Roosendaal is een vergunning verleend voor een constructieve aanpassing aan een pand aan Susannadonk 34. Het besluit is op 10 juli 2026 verzonden.

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De vergunning betreft het treffen van een constructieve voorziening op de locatie Susannadonk 34, 4707 WP Roosendaal. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA049363.

Het besluit over deze omgevingsvergunning is vorige week verstuurd. Constructieve voorzieningen zijn bouwkundige aanpassingen die de stabiliteit of veiligheid van een gebouw verbeteren.