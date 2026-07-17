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Nieuwe gehandicaptenparkeerplaats in Roosendaal
Vandaag om 10:16
Op de Noordlaan in Roosendaal is een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats aangelegd.
De gemeente Roosendaal heeft een gereserveerde parkeerplaats voor gehandicapten aangelegd bij Noordlaan 103. Het besluit hierover is op dinsdag 11 juli verzonden.
De parkeerplaats is bedoeld om mensen met een handicap makkelijker toegang te geven tot deze locatie. Het besluit is geregistreerd onder nummer 2026AGP049315.
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