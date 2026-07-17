Vergunningsaanvraag voor Molenstraat in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend voor een omzettingsvergunning op Molenstraat 88 a in Roosendaal. Deze vergunning valt onder de Huisvestingsverordening.

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Op 9 juli 2026 is een omzettingsvergunning aangevraagd voor het pand aan Molenstraat 88 a, 4701 JV in Roosendaal. De vergunning is geregistreerd onder nummer 2026WHA049535.

De aanvraag maakt onderdeel uit van de Huisvestingsverordening. Inwoners kunnen de ingediende stukken op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen.