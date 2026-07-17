Vergunning verleend voor bouwwerk in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk aan de Boulevard Antverpia. Het besluit is op 13 juli verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwproject op het adres Boulevard Antverpia 50, 4703 AZ in Roosendaal. De vergunning heeft registratienummer 2026OPA048852 en is verleend door burgemeester en wethouders van Roosendaal.

Bijbehorende bouwwerken zijn constructies die aanvullend zijn op een hoofdgebouw, zoals een garage of schuur. Dit project kreeg groen licht en valt binnen de regels van de Algemene wet bestuursrecht.