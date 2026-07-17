Drie woningen in Roosendaal worden woonzorggebouw

Op Brugstraat 1 a in Roosendaal is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van drie woningen tot een woonzorggebouw. Het verzoek is op 6 juli geregistreerd.

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De ingediende vergunningaanvraag betreft een verbouwing van drie woningen naar een gebouw dat geschikt is voor woonzorg. Het pand bevindt zich aan Brugstraat 1 a, 4701 LA in Roosendaal. De aanvraag is vastgelegd onder registratienummer 2026OPA049482.

De aanvraag kan op afspraak worden ingezien bij het stadskantoor. Bezwaar maken is nog niet mogelijk; dit kan pas nadat er een besluit is genomen over de vergunning.