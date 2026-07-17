Vergunning voor container en steiger in Molenstraat Roosendaal

Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van een container, keet en steiger aan de Molenstraat 57 in Roosendaal. Dit mag gebeuren vanaf 17 augustus tot en met 18 september 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 9 juli 2026 verstuurd en heeft registratienummer 2026AIG049286. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van bouwobjecten op de genoemde locatie.

Bewoners en bedrijven in de omgeving van de Molenstraat kunnen de stukken inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor in Roosendaal. De exacte voorwaarden en details zijn daar beschikbaar.