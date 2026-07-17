Gehandicaptenparkeerplaats aangevraagd in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend voor een gehandicaptenparkeerplaats op Landjuweel 109 in Roosendaal. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026AGP049445.

Gevonden voor jou

Op 3 juli 2026 is een verzoek gedaan om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij Landjuweel 109, 4707 HW in Roosendaal. Dit soort parkeerplaatsen is bedoeld om mensen met een beperking makkelijker toegang te geven tot hun woning of een andere bestemming.

De aanvraag kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk; dat kan pas na een besluit over de vergunning.