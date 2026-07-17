Nieuw netstation aangevraagd aan Weijerseweg in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft op 14 juli een vergunningaanvraag ontvangen voor het verwijderen van een netstation en het plaatsen van een nieuw netstation aan de Weijerseweg.

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Op de Weijerseweg, een locatie zonder huisnummer in Veldhoven, is een aanvraag ingediend voor het vervangen van een bestaand netstation. Het oude station zal worden verwijderd, waarna een nieuw exemplaar wordt geplaatst. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01260.

De vergunningaanvraag is niet openbaar ter inzage, maar kan op verzoek worden bekeken bij de gemeente Veldhoven. Voor het maken van afspraken hierover kun je contact opnemen met het team VTH. Bezwaar maken is nu nog niet mogelijk; dit kan pas zodra er een beslissing is genomen over de aanvraag.