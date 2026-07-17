Nieuwe regels voor burgerinitiatieven in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft de regels voor burgerinitiatieven aangepast. De nieuwe verordening, die de oude uit 2025 vervangt, treedt in werking na publicatie.

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Met de Verordening burgerinitiatief Veldhoven 2026 krijgen inwoners van zestien jaar en ouder meer duidelijkheid over hoe zij een voorstel bij de gemeenteraad kunnen indienen. Het initiatief moet door minstens vijftig inwoners ondersteund worden en gaan over het woon- en leefklimaat in Veldhoven.

De procedure is uitgebreid beschreven. Zo moet een verzoek schriftelijk worden ingediend, inclusief een toelichting, kostenraming en handtekeningen van ondersteuners. De gemeentelijke griffie biedt technische hulp en begeleiding waar nodig. Na goedkeuring wordt het voorstel behandeld in de gemeenteraad.

De nieuwe regels vervangen die van 2025 en worden van kracht op de dag na publicatie. Hiermee wil Veldhoven de betrokkenheid van inwoners bij het lokale beleid vergroten.