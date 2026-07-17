152 extra woningen in Veldhoven: vergunning verleend

Burgemeester en wethouders van Veldhoven hebben een vergunning verleend voor de bouw van 152 extra woningen in Gehucht Noord, tussen de Antwerpsebaan en Roskam.

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Het besluit is op dinsdag 14 juli 2026 naar de aanvrager verzonden. De nieuwe woningen komen in het gebied Zilverackers, dat ligt tussen de Antwerpsebaan en Roskam in Veldhoven.

Met de vergunning kan gestart worden met de realisatie van de woningen. Het plan is onderdeel van de uitbreiding van woonruimte in de gemeente.