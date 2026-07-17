Vergroting woning Hoofdstraat 59 in Liessel aangevraagd

Er is een aanvraag gedaan om een woning aan de Hoofdstraat 59 in Liessel te vergroten. De gemeente ontving de aanvraag op 13 juni 2026. Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.

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De aanvraag voor de vergroting van de woning is geregistreerd onder nummer HZ-2026-0890. Het betreft een zogenoemde omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de bouwplannen getoetst worden aan de regels van het bestemmingsplan.

De gemeente heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen, met de mogelijkheid om deze termijn één keer met zes weken te verlengen. Als er aanvullende gegevens nodig zijn van de aanvrager, kan de beoordeling tijdelijk worden uitgesteld.