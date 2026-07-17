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Vergunningsaanvraag woninguitbreiding Hoofdstraat Liessel afgewezen

Vandaag om 10:18

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan de Hoofdstraat 59 in Liessel is afgewezen. Volgens de gemeente Deurne is er geen vergunning nodig voor de geplande werkzaamheden.

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Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Deurne een besluit genomen over de vergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een woning aan de Hoofdstraat 59 in Liessel. Uit onderzoek blijkt dat de aangevraagde bouwactiviteiten onder het omgevingsplan vallen en geen vergunning vereisen. De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2026-0890.

Het besluit is samen met de bijbehorende stukken opgenomen als bijlagen bij de officiële publicatie. Deze documenten zijn via de gemeente Deurne in te zien. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente.

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