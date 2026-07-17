Navigatie overslaan
Ontdek

Beslistermijn verlengd voor hoogzit in Deurne

Vandaag om 10:18

De gemeente Deurne heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoogzit met zes weken verlengd. De aanvraag betreft een verhoogde uitkijkpost voor het beheer van reewild.

Gevonden voor jou

Het besluit om de termijn te verlengen is genomen op 15 juli 2026. De aanvraag, geregistreerd onder nummer HZ-2026-0784, valt onder de categorie bouwactiviteiten in het omgevingsplan.

Het verdagingsbesluit is als bijlage bij de publicatie opgenomen. Voor meer informatie over de procedure en inzage van de stukken kun je contact opnemen met de gemeente Deurne.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Deurne

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.