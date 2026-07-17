Beslistermijn verlengd voor hoogzit in Deurne

De gemeente Deurne heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoogzit met zes weken verlengd. De aanvraag betreft een verhoogde uitkijkpost voor het beheer van reewild.

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Het besluit om de termijn te verlengen is genomen op 15 juli 2026. De aanvraag, geregistreerd onder nummer HZ-2026-0784, valt onder de categorie bouwactiviteiten in het omgevingsplan.

Het verdagingsbesluit is als bijlage bij de publicatie opgenomen. Voor meer informatie over de procedure en inzage van de stukken kun je contact opnemen met de gemeente Deurne.