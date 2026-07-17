Vergunning verleend voor verbouwing woonhuis Helenaveen

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van gevels en het intern verbouwen van een woonhuis aan de Soemeersingel 141 in Helenaveen.

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Op woensdag 15 juli 2026 heeft de gemeente Deurne besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor werkzaamheden aan een woonhuis in Helenaveen. Het gaat om het aanpassen van gevelaanzichten en het uitvoeren van interne verbouwingen. De vergunning heeft betrekking op zowel bouw- als sloopactiviteiten.

Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0809. Belangstellenden kunnen de bijbehorende stukken inzien, die meer inzicht geven in de besluitvorming. De gemeente heeft aangegeven dat deze documenten op verzoek beschikbaar zijn.