Melding milieubelastende activiteiten bij Creative Productions in Gemert

Creative Productions in Gemert heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten. Het gaat om metaalbewerking, opslag van gevaarlijke stoffen en stikstof. De melding is ontvangen op 8 april.

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Het bedrijf Creative Productions, gevestigd aan de IJzerzijp 1 in Gemert, heeft een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze melding is op 8 april 2026 door de gemeente Gemert-Bakel ontvangen.

De activiteiten betreffen onder andere het mechanisch en thermisch bewerken en lassen van metalen, het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen en het bewaren van stikstof in een bovengrondse tank. Deze werkzaamheden vallen onder milieubelastende activiteiten.

Bij een melding volgens het Bal gaat het om een kennisgeving van de voorgenomen activiteiten. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.