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Renovatie en herbouw van loods aan Peeldijk in Milheeze
Vandaag om 10:19
Er is toestemming verleend voor de renovatie en herbouw van een loods aan de Peeldijk 3 in Milheeze. Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden en betreft een afwijking van regels uit het omgevingsplan.
De renovatie en herbouw van de loods aan Peeldijk 3 in Milheeze zijn goedgekeurd. Dit besluit maakt het mogelijk om af te wijken van bepaalde regels in het omgevingsplan. Het gaat om een aanvraag met nummer 31168-2025.
Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Meer informatie over de procedure is te vinden via de gemeente Gemert-Bakel.
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