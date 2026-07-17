Renovatie en herbouw van loods aan Peeldijk in Milheeze

Er is toestemming verleend voor de renovatie en herbouw van een loods aan de Peeldijk 3 in Milheeze. Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden en betreft een afwijking van regels uit het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

De renovatie en herbouw van de loods aan Peeldijk 3 in Milheeze zijn goedgekeurd. Dit besluit maakt het mogelijk om af te wijken van bepaalde regels in het omgevingsplan. Het gaat om een aanvraag met nummer 31168-2025.

Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Meer informatie over de procedure is te vinden via de gemeente Gemert-Bakel.