Advertentie
Vught geeft toestemming voor container op Heikantstraat
Vandaag om 10:19
De gemeente Vught heeft toestemming verleend voor het plaatsen van een container aan de Heikantstraat. Dit mag van 11 augustus tot en met 24 november 2026.
Op Heikantstraat 19 in Vught mag een container worden geplaatst. De vergunning geldt voor een periode van ruim drie maanden, van 11 augustus tot en met 24 november.
De ontheffing is op 15 juli 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Vught.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie