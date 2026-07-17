Vught geeft toestemming voor container op Heikantstraat

De gemeente Vught heeft toestemming verleend voor het plaatsen van een container aan de Heikantstraat. Dit mag van 11 augustus tot en met 24 november 2026.

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Op Heikantstraat 19 in Vught mag een container worden geplaatst. De vergunning geldt voor een periode van ruim drie maanden, van 11 augustus tot en met 24 november.

De ontheffing is op 15 juli 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Vught.