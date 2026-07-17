Waalre verleent vergunning voor bijgebouw, tuinmuur en zwembad

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor een bijgebouw, tuinmuur met poort en een zwembad aan de Dokter Wachterslaan.

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Bij het adres Dokter Wachterslaan 2 in Waalre mogen een bijgebouw, een tuinmuur met poort en een zwembad worden geplaatst. De gemeente heeft hiervoor de vergunning op 13 juli 2026 goedgekeurd.

Het project valt onder een standaard procedure. Het gaat om zaaknummer 1112110. Hiermee krijgt de eigenaar toestemming om de plannen aan de Dokter Wachterslaan uit te voeren.