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Beslistermijn noodopvang Waalre verlengd met zes weken

Vandaag om 10:21

De gemeente Waalre heeft de beslistermijn voor de noodopvang op het Boerenbondterrein aan de Willibrorduslaan verlengd. Het gaat om een extra termijn van zes weken.

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De verlenging heeft betrekking op de aanvraag voor het tijdelijk realiseren en exploiteren van een noodopvanglocatie. Deze opvang zou komen op het voormalig Boerenbondterrein aan de Willibrorduslaan in Waalre.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze beslissing genomen. Het zaaknummer van de aanvraag is 1124956.

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